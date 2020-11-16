بعد إشادة الرئيس بها.. محافظ الدقهلية يكرم فتاة من ذوي الهمم

كرم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، ابنة مدينة المنصورة من ذوي الهمم، التي شاركت في معرض "تراثنا"، الذي أقيم برعاية رئيس الجمهورية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام المستمر بالحالات الإنسانية، التي تحتاج إلى الدعم والرعاية والمساندة بمختلف محافظات مصر.

والتقى محافظ الدقهلية في مكتبه بديوان عام المحافظة، صباح اليوم، الفتاة "ياسمين فؤاد كشك"، من ذوي الاحتياجات الخاصة "كفيفة"، والتي حصلت على قرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ مشروع للمشغولات اليدوية والكروشيه، وشاركت في معرض "تراثنا"، حيث حظيت بلقاء الرئيس "السيسي"، الذي أشاد بمنتجاتها وبأعمالها في المعرض.

وتجيد الفتاة "ياسمين" أيضاً العزف على البيانو، حيث من المقرر أن تشارك في المؤتمر القادم لذوي الهمم، الذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتقديم فقرة للعزف على البيانو خلال المؤتمر.

ورحب محافظ الدقهلية بالفتاة مؤكداً أنها نموذج للإرادة والتحدي رغم ظروفها، مشيراً إلى أن هذه النماذج ترعاها الدولة، وتقدم لهم كل الرعاية والمساندة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتقديراً وامتناناً بالفتاة، ةسلمها المحافظ شهادة شكر وتقدير، تحفيزاً وتشجيعاً لها، ولتكون نموذجاً يحتذى به بين أقرانها من ذوي الهمم، وذلك في حضور أيمن موسى، مدير جهاز تنمية المشروعات فرع الدقهلية.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل جهوداً كبيرةً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والهيئات المختصة، بهدف تقديم الرعاية والمساندة لجميع الفئات المستحقة للدعم والرعاية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئات في مقدمة أولوياتها.

وتدرس الفتاة "ياسمين فؤاد كشك" الماجستير بكلية الآداب جامعة المنصورة، علاوة على إجادتها للعزف والأعمال اليدوية، وتشارك في معارض المشغولات اليدوية والحفلات التي تنظمها مديرية التضامن لذوي الهمم.