مصادر: البحث عنه متهميّن زوّرا بطاقات سفاح الجيزة

توصلت تحريات المباحث لمتهم جديد في قضية سفاح الجيزة مقيم بمحافظة الإسكندرية، والذي ساعد في تزوير عدد من البطاقات الشخصية لتسهيل عمليات النصب التي كان يقوم بها السفاح، وأيضًا الهروب من القضايا المطلوب على إثرها.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم تحديد اسم الشخص المتهم بتزوير البطاقات الشخصية، وجاري البحث عنه بعد هروبه من منزله ومقر عمله.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إحدى زوجات المتهم أكدت في أقوالها أمام النيابة العامة، أن سفاح الجيزة كان يقوم بتزوير بطاقات الرقم القومي لدى مالك مكتبة في منطقة فيصل بالجيزة، وجاري البحث عنه.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه جاري البحث عن صلاح فرج شقيق سفاح الجيزة، لافتًا إلى أن زوجات المتهم وصلت لـ7 زيجات حتى الآن، إضافة إلى العلاقات غير الشرعية التي أقامها مع سيدات.

مصادر: سفاح الجيزة أعد مقبرة صديقه قبل عودته للقاهرة بأيام

وقالت مصادر قضائية مطلعة أن المتهم، القذافي فرج، المعروف إعلاميًا باسم "سفاح الجيزة" جهّز مقبرة لدفن صديق طفولته قبل عودته من السعودية بأسبوع، مؤكدًا أنه يواجه تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت المصادر أن المتهم حفر مقبرة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل، ثم قام باستدراج صديقه الذي يقطن بجواره إلى شقة أخرى حيث قام بقتله ودفنه في الشقة.

وقالت المصادر، إن شقيق الضحية وصل للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، واتجه لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل "dna" لمطابقته برفات شقيقه التي عُثر عليها داخل الشقة السفاح.

وأوضحت المصادر، أن الضحية تربطه علاقة صداقة منذ الطفولة مع القاتل، حيث كان يرسل له أموالًا خلال عمله في إحدى الدول العربية، لكن الأخير استولى عليها فعاد إلى القاهرة لتصفية حساباته معه.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن آخر مكالمة أجراها الضحية كانت مع زوجته، حيث أكد لها أنه سينتهي من صلاة الجمعة ثم يذهب لصديقه "القذافي" لتصفية حساباته معه، لكنه اختفى عقب تلك المكالمة.