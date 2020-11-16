"سفاح الجيزة": قتلت أخت مراتي الخامسة قبل الفرح بيوم.. وقلت لهم هربت مع مخرج

كشف المتهم بقتل 4 أشخاص ودفنهم فى شقق بالجيزة والإسكندرية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سفاح الجيزة"، تفاصيل جريمة قتل شقيقة زوجته الخامسة، قبل زفافه على شقيقتها بـ24 ساعة قبل نحو 5 سنوات، مشيراً أمام جهات التحقيق، إلى أنه كان على علاقة عاطفية بها، تطورت إلى علاقة غير شرعية.

وأضاف المتهم "قذافي. ف"، أن المجني عليها قبل زفافه بيوم واحد، أخبرته بنها سوف تفضحه أمام شقيقتها (العروسة) وأسرتها، مما دفعه إلى التخلص منها فى وقت معاصر لقتل زوجته وصديقه عام 2015.

"استدرجتها للشقة اللى قدام شقة مقبرة مراتي وصديقي، وقلت ليها تعالى علشان نرتب مع بعض ونهرب ونتجوز"، بهذه الخدعة نصب المتهم الفخ لشقيقة زوجته، متابعاً: "لما جت الشقة مسكتها خنقتها، وحفرت لها حفرة بعمق حوالى 2 متر، ودفنت فيها الجثة، وحطيت أسمنت عليها وبلاط".

وأكمل "سفاح الجيزة": "تاني يوم اتجوزت أختها، ولما سألوا عليها، قلت لأسرتها إن هى كانت على علاقة بمخرج سينمائى، وهربت علشان يخليها تمثل فى التليفزيون"، بحسب ما جاء في التحريات والتحقيقات.

وعقب الانتهاء من سماع مناقشات المتهم، انتقل فريق من المباحث بصبحته، إلى مكان دفن الجثث وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان دفن الجثث، وجارٍ استخراجهم بمعرفة جهات التحقيق.

وكشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز الجرائم التى نفذها السفاح على مدار الأيام الماضية، بعد تحقيقات أجراها الضباط تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، عن المتهم بقتل زوجته وصديقه وسيدتين على علاقة غير شرعية بهما قبل 5 سنوات، ودفنهم فى شقق بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.