رانيا يوسف: مسلسل "الآنسة فرح" يحمل مفآجات للجمهور

انطلق مساء أمس، عرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على إحدى المنصات الإلكترونية، ولاقت الحلقة الأولي إعجاب عدد كبير من الجمهور.

قالت الفنانة أسماء أبواليزيد، إن الموسم الثاني من حلقات مسلسل الآنسة فرح، يحمل تطورات كثيرة، وتغيرات مفاجئة تنتظر المشاهدين.

وتحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن الموسم الثاني قائلة، "سيحمل مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، فضلًا عن تطور شخصية الأم دلال والتي تقوم بتجسيدها، والتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة.

ووعد الفنان أحمد مجدي، بأن يكون الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح، أقوى من الجزء الأول الذي سبق وأن تم عرضه.

وأعربت المنتجة سالي والي، عن سعادتها بردود الأفعال التي حصدها الموسم الأول من مسلسل الآنسة فرح، لافتة إلى أن هذا الأمر عائد إلى نوعية العمل نفسه، كونه ليس منتشراً بكثرة فضلاً عن التناغم بين الممثلين، والتزامهم بتوجيهات المخرج، ثم الكاتب الذي قدم نصاً مختلفاً عن الشائع والمعتاد في السوق الدرامي.

وتمنى المخرج وائل فرج، أن يحقق الموسم الثاني، نجاح الجزء الأول، مضيفًا: وأعتقد أن تقديمه على منصة "شاهد VIP"، هو أمر جيد جديد لأن المنافسة اليوم تدور رحاها بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية.

مسلسل الآنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، ويتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد من الآنسة فرح، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.