مواعيد عرض الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح"

تصدّر مسلسل الآنسة فرح محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد عرض أولى حلقات الجزء الثاني أمس عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل "الآنسة فرح"

ويعرض مسلسل الآنسة فرح عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحداث مسلسل "الآنسة فرح"

وتدورأحداث المسلسل حول "فرح" التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل في أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهي عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة.

وفي الموسم الجديد من المسلسل، تكتمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

أبطال مسلسل "الآنسة فرح"

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبدالعزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسي، ومن تأليف محمود عزت، وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.

وفي تصريحات سابقة للفنانة رانيا يوسف، قالت إنّ هناك مفاجآت كثيرة يحملها الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، بالإضافة إلى خفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، كما تشهد أحداث المسلسل تطور شخصية الأم دلال والتي تقوم بتجسيدها، والتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة.

وقالت الفنانة أسماء أبواليزيد، والتي تُجسد الشخصية الرئيسية في المسلسل، إنّ "فرح" في الموسم الثاني من المسلسل، ستصبح أمًا، وهذا هو التطور الأهم، لتدخل فرح بالتالي مرحلة جديدة في حياتها، مشيرة إلى أنّ أمورًا طريفة تحدث مع طفلها، خصوصًا أنها تختبر مشاعر الأمومة لأول مرة، وهي عاطفية جدًا وتحب العائلة فوق ذلك.

ووصف الفنان محمد كيلاني تجربته في المسلسل بأنّها من أمتع التجارب التي مرّ بها أمام الكاميرا، مضيفًا أنّه منذ أن قدّم شخصية "طارق" لأول مرة، في الجزء الأول، رسم تفاصيل الدور بردود أفعاله وطريقة كلامه ومزاحه وعصبيته، وهو يكن مشاعر الحب لـ"فرح" لكنه لا يستطيع أن يكتم إحساس الغيرة، وهذا ما ظهر في الموسم الأول.

أما الفنان تامر فرج، الذي يجسد شخصية "ماجد الألفي" في الموسم الثاني من المسلسل، فقال إنّ الدور يتطور بين موسم وآخر وهو الرجل صاحب العلاقات النسائية المتعددة، مشيرًا إلى أنّ علاقته بـ"دلال" تزداد تعقيدًا في الحلقات الجديدة، وما يزال الرجل يتمتع بخفة الظل، هذا إلى جانب العديد من التطورات والأحداث.