"التعليم" تعلن مراحل تنفيذ مشروع رفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس

قالت إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، إنَّ السبب الرئيسي في اطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، هو اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، باللياقة البدنية للطلاب، والرياضة المدرسية، وهو الأمر الذي أدي إلى إعداد المشروع القومي وتنفيذه بجميع المدارس.

وأضافت "إيمان"، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعلن من خلاله وزارة التربية والتعليم بدء تنفيذ المشروع، أنَّ المشروع يتمّ على 4 مراحل، لأولى تبدأ في مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويتمّ من خلالها اشتراك الطلاب من خلال موقع الوزارة وتسجيل فيديوهات لممارسة التمارين.

وأكّدت "إيمان"، أنَّ المرحلة الثانية يبدأ تنفيذ المشروع على جميع المدارس لي مختلف المراحل التعليمية، ويتمّ انتقاء افضل العناصر من الطلاب من المراحل المختلفة، إضافة الى التقييم الميداني لمتابعة اداء المشروع وتنفيذه.

وتابعت أنَّ المرحلة الثالثة تشكيل أفضل العناصر في مختلف المديريات التعليمية، وبدء التصفييات النهائية، ـما المرحلة الرابعة والأخيرة ستكون حفل ختام المشروع وتوزيع الجوائز القيمة وذلك في نهاية شهر مارس المقبل وتشمل عروض لياقة بدنية وفنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أهداف المشروع المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم 2020-2021 على مستوى محافظات الجمهورية بجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي.

ومن أهداف المشروع القومي، وفقًا للكتيب الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، هي تنمية الصفات البدنية للطالب مع اكتساب المهارات الحركية الأساسية، واستثمار وقت الفراغ في القيام بنشاط هادف وبناء يخدم كلا من الطالب والمجتمع، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية، بالإضافة إلى توضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أَّه من أهم الأهداف هي الممارسة الذاتية التي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، مع رفع مستوى اللياقة البدنية لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أكّدت أنَّ ذلك المشروع يأتي في إطار توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته بالاهتمام باللياقة البدنية لجميع الطلاب داخل المدارس.