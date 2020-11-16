رئيس جامعة دمياط يلبي رغبات الطلاب المكفوفين بالالتحاق بكلية الآداب

التقى اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بممثل عن الطلاب المكفوفين، وذلك استجابة لطلبهم بالتشعيب الداخلي بكلية الآداب، خاصة أن هناك بعض الأقسام لا يستطيعون الالتحاق بها.

وأجرى رئيس الجامعة اتصالاً هاتفياً بإدارة كلية الآداب، ووجّه باستقبال الطلاب وتلبية رغباتهم في الالتحاق بالأقسام الراغبين الالتحاق بها.

وطالب "دعدور"، الطلاب بالتوجّه لكلية الآداب لاستكمال إجراءات التشعيب، بناءً على رغباتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، ومؤكداً دعم الجامعة بجميع كلياتها ووحداتها لجميع الطلاب والطالبات في العموم، وللطلاب ذوي الهمم بالخصوص.

يُذكر أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تُولي اهتماماً غير مسبوق لأبناء الوطن من ذوي الهمم والعزيمة الذين يحقّقون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات، وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات والتغلب عليها، وعلى صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الوزير الدكتور خالد عبد الغفار؛ تقوم كل الجامعات المصرية بتكثيف جهودها وتسخر من إمكاناتها وقدراتها المعنوية والأكاديمية لدعم هذا الشأن.

والتقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بالأمس، الدكتور عبدالحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية العلوم، وذلك لتوقيع عقد مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية بكلية العلوم المبرم مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي.

ويهدف التعاقد إلى الحصول على اعتماد معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية طبقاً لمعايير جودة المعامل ISO/IEC 17025/2017، الأمر الذي يسهم بشكل رئيسي في الارتقاء بالبنية التحتية والمعملية للمعمل لضمان موضوعية ودقة نتائجها لكل الاختبارات.

كما سيسهم الحصول على الاعتماد الدولي للمعمل على تعزيز بناء علاقات مهنية وشخصية قوية مع البيئة المحيطة وتعزيز الدور المجتمعي من خلال تقديم الخدمات إلى قطاع عريض من المجتمع الصناعي المحيط باستخدام أفضل الكفاءات المهنية والأساليب العلمية الحديثة مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات المعملية، كما سيسهم المشروع في تقديم البرامج التدريبية والخبرات والدعم الفني لتنمية قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين.

وتبلغ قيمة تكلفة مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية بكلية العلوم مليونين وأربعمائة ألف جنيه بتمويل ذاتي من الجامعة قيمته تسعمائة وستون ألفاً، وتمويل من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي، قيمته مليون وأربعمائة وأربعون ألفاً.