محافظ بني سويف: تمويل 10 آلاف مشروعا بقيمة 997 مليون جنيه

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي تمويل مشروعات مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية" مشروعك"، بلغ 997 مليونًا و644 ألف جنيه، منذ انطلاق المشروع في 2015، استفاد منها 10 آلاف و561 مشروعاً ووفرت 13606 فرصة عمل.

وأكد محافظ بني سويف، في تصريح له اليوم، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وبلغ عدد المشروعات التي موّلها بنك مصر 5968 مشروعا بقيمة 623 مليون و209ألف جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات المموّلة من البنك الأهلي المصري" 801 مشروعا بــ 292 مليون و313 ألف جنيه، في حين تم تمويل 3465 مشروعا بــ 46 مليون و975 ألف جنيه من بنك القاهرة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشروعات الممولة من البنك الزراعي 313 مشروعا بــ 16 مليون و428 ألف جنيه، بينما قدم بنك الإسكان والتعمير التمويل لـ 9 مشروعات بقمية 12 مليون و200 ألف جنيه، في حين قدم بنك الأسكندرية تمويلا بقيمة 6 مليون و520 ألف جنيه لـ 5 مشروعات.

من جانبها أشارت نهى محمد، مدير مشروعك إلى الاجتماع بصفة دورية بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ، وبحضور مديري البنوك المشاركة في المبادرة ورؤساء المدن ومدراء مقرات مشروعك بالمدن، وخلال الاجتماع الأخير شارك ممثلون من وزارة التنمية المحلية لمتابعة الملف، حيث تم التأكيد على بعض النقاط الهامة للدفع بمنظومة العمل، والتي كان أبرزها التيسير على المتعاملين مع المشروع وتجنب طلب مستندات أو أوراق بخلاف الموجودة فى بروتوكول المشروع، مع التأكيد على عدم نقل أي موظف بالمشروع إلا بعد الرجوع والتنسيق مع الوزارة، وتوفير وسيلة تنقل لإجراء المعاينات اللازمة للملفات التى ترد من البنوك، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب بمقرات مشروعك، وتحفيز وإثابة العاملين بالمشروع.