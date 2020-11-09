محافظ بني سويف: إخلاء المدينة من الباعة ونقلهم إلى سوق "ترعة البوصة"

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الانتهاء من مشروع تأهيل ورفع كفاءة سوق ترعة البوصة، الذي أصبح سوقا حضاريا لأهالي المدينة، في إطار تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالأسواق الحضارية ومكافحة الأسواق العشوائية، مشيرًا إلى نقل الباعة الذين قد تم حصرهم عن طريق لجان مختصة ميدانية من المحافظة، خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن أسمائهم قريبا، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسكينهم وفق أسبقية الحجز وبقيمة ايجارية سيتم تحديدها.

وأشار المحافظ إلى أن السوق يتوافر به باكيات لتجار الخضار والفاكهة والسلع الأساسية للمواطنين، وتم تزويد السوق بكاميرات مراقبة للتأمين بجانب متابعة حركة البيع والشراء بالسوق، واتخاذ ما يلزم حيال أية مستجدات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة تقدم خدمات حيوية، وسيتم البدء في تنفيذ مشروع آخر بمدينة الواسطى على غرار ما تم في سوق ترعة البوصة.

ولفت "غنيم" إلى مد خطوط السرفيس حتى سوق ترعة البوصة، للتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال عليه، حيث سيكون المنفذ الوحيد لبيع السلع الأساسية بالمنطقة، لافتا إلى أن تشغيل السوق سيمثل انفراجة كبيرة في مجال القضاء على الأسواق العشوائية والتجمعات غير الحضارية خارج مقر السوق والتي كانت سببصل في شكاوى عديدة من السكان، فضلاً عن نجاح المحافظة في الاستفادة من السوق باعتباره من أصول الدولة غير المستغلة.

واستمع المحافظ خلال جولته بالمنطقة لآراء المواطنين فيما يتعلق بتطوير السوق بالشكل الحضاري، والذين أكدوا أنها خطوة مهمة جدا في سبيل تحقيق السيولة المرورية، والتسهيل على المواطنين في شراء احتياجاتهم من السلع في أماكن حضارية وصحية، مؤكدين ضرورة المتابعة للسوق حتى يستمر في تقديم الخدمة بالشكل اللائق، حيث أكد لهم المحافظ على أهمية أن تتضافر جهودهم في الحفاظ على السوق وتوعية المواطنين بشراء احتياجاتهم منه ، وأنه البديل الأفضل للجميع.

جاء ذلك خلال تفقده للمشروع، للاطمئنان على اللمسات النهائية رافقه كل من : الدكتورعاصم سلامة و بلال حبش نائبي المحافظ، واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، حيث اطمأن المحافظ على الانتهاء من كافة الأعمال التي تم تنفيذها بالسوق، وشملت إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها، فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء وغيرها.