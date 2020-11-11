محافظ بني سويف يتابع العمل بمشروع تطوير نادي الإدارة المحلية والكورنيش

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية، اليوم، تابع خلالها سير العمل في بعض المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، رافقه خلالها اللواء هشام شادي السكرتير العام، اللواء وليد البيلي رئيس المدينة، والعقيد تامر أبو بكر من الهيئة الهندسية، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، وأعضاء المكتب الفني بالمحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد سير العمل بمشروع تطوير نادي الإدارة المحلية، بمنطقة كورنيش النيل، والذي يعتبر المتنفس الوحيد للعاملين بالإدارة المحلية، حيث يتم رفع كفاءة مكوناته وتطوير المنظومة الخدمية بالنادى، وناقش مع المهندسين المختصين الموقف التنفيذي للمشروع، والأعمال التي تم تنفيذها والأعمال المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، موجها لتسريع وتيرة العمل مع إعداد تقرير مصور عن موقف التنفيذ والمعوقات لسرعة تلافيها.

كما تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز، وذلك وفق التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصرالجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل والعمل على عدم حجب رؤية المجرى المائي للنهر. وناقش المحافظ الموقف التنفيذي والمدى الزمني المقرر للانتهاء من المشروع الذي يتم تنفيذه بطول 1500 متر بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، حيث تم إنشاء 4 بوابات "نزول"من الكورنيش إلى المنطقة السفلية والعكس، وإنشاء عدد 2 مجمع محلات تجارية، فيما يجرى حاليا تصميم نافورة راقصة داخل المجرى المائي للنهر، بالإضافة إلى أخد عينات من تربة قاع المجرى في المنطقة المتاحمة للشاطئ ضمن خطوات إنشاء مرسى نهري في تلك المنطقة.