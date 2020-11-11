إنقاذ "مشرد" وملاحقة "الكارو".. أسباب توقف موكب محافظ بني سويف

أمر محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بتوقف موكبه أثناء مروره في منطقة الكورنيش، ظهر اليوم الأربعاء، بعدما فوجئ بوجود "مشرد مُسن" ينام في الشارع، حيث وجه بسرعة نقله إلى إحدى دور الرعاية، كما أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور عربات "الكارو" بمنطقة الكورنيش.

وفور مشاهدته "المشرد"، أمر المحافظ بسرعة توجيه فريق التدخل السريع، المختص بمثل هذه الحالات، والتابع لمديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ اللازم، ومتابعة حالته الصحية والمعيشية، وأصر المحافظ على انتظار وصول الفريق، الذي قام بنقل المواطن إلى دار "فاقدي الرعاية" شرق النيل.

وشدد محافظ بني سويف على تكثيف المرور الميداني لفريق التدخل السريع بالشوارع والميادين، للتعامل مع مثل هذه الحالات، ضمن الإجراءات التي تنفذها الدولة، لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، مطالباً بتخصيص أكثر من خط ساخن للإبلاغ عن الحالات المماثلة.

ومن جانبها أكدت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعامل مع الحالة التي لاحظها المحافظ، خلال جولته، حيث تم تخصيص غرفة له بدار "فاقدي الرعاية"، وتوفير كافة متطلباته المعيشية، ويجري الاستعلام عنه، وفي حالة عدم التعرف عليه، وأنه ليس له أسرة ترعاه، ستتم استضافته في الدار بشكل دائم.

وأجرى محافظ بني سويف جولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل، لمتابعة أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، حيث أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال مرور عربتين "كارو" بمنطقة الكورنيش، لاحظهما أثناء جولته بالمدينة، مع التشديد على ضرورة التنسيق بين رؤساء المناطق والوحدة المحلية والمرور، لمتابعة تلك الحالات على مدار اليوم، لمنع تكرارها، والتي تؤثر سلباً على حركة السير والمرور بالمنطقة الحيوية.