عاجل.. وزير التموين يوافق على تخفيضات "الجمعة البيضاء"

وافق الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبإعتبار أن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية.

وقالت وزارة التموين، في بيان صادر عنها منذ قليل، إنَّه يتمّ منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.