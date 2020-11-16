عبدالمسيح بسيط ينفي تفشي كورونا بين أقباط كنيسة العذراء بمسطرد: 3 بس

نفى القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد في شبرا الخيمة، ما أشيع عن وجود عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بين أقباط الكنيسة.

وقال الكاهن في بيان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ثلاثة أفراد فقط هم من أصيبوا بالفيروس، منهم واحدة بسب احتكاكها بالجماهير في عملها، وأدركت ذلك سريعاً وعزلت نفسها عن الجميع، ولم تتسبب في عدوى أي شخص سواء في مكان عملها أو في الكنيسة، والثاني والثالث أصيبا في فرح، وعزلا نفسيهما، ولم يتسببا في نقل العدوى لأحد.

وأضاف القمص عبدالمسيح: "ومع ذلك، قمنا بعمل فحص طبي للغالبية العظمى من أبناء مدارس الأحد والخدام والكهنة، وكثير من أفراد الشعب عملوا نفس الفحوصات الطبية، وكانت نتيجة جميع هذه الفحوصات سلبية، ومن ثم لا يوجد فرد واحد في الكنيسة أو شعب الكنيسة مصاب بكورونا".

وأشار الكاهن إلى أنه بناءً على ذلك تقرر بعد موافقة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، عودة نشاط مدارس الأحد ابتداء من يوم الجمعة المقبل مثل بقية أنشطة الكنيسة التي لم تتوقف مطلقاً.

وأهاب القمص عبدالمسيح بسيط بالأقباط عدم إطلاق الشائعات دون التحقق من الخبر.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الماضية وجود عدد من حالات الإصابة بكورونا بين الكهنة والخدم والأساقفة، ما أودى بحياة عدد ليس بقليل من الكهنة.

واعتبارًا من الشهر الجاري، فرضت الكنيسة إجراءات جديدة لمواجهة الوباء تمثلت في:

1- استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 بالمئة من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازيةن ويمكن تقليل هذه النسبة وفقا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية.

وينطبق ذلك أيضا على الخدمة التالية (صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها).

2- يُسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالقاهرة والإسكندرية بنسبة 25 بالمئة، ويترك للمطارنة والأساقفة تقدير الموقف كل في إيبارشيته وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.

3- إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية.

4- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

5- إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.