انطلاق الدورة الرياضية لطلاب الجامعات بالجامعة الكندية بالعاصمة

انطلقت النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "دورة الشهيد الرفاعي" من مقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

حضر فعاليات انطلاق الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية الدكتور مجدي القاضي، رئيس الجامعة الكندية بمصر، والدكتورة كيم كريتشلي، رئيس لجنة الأمناء للجامعة الكندية بمصر، والكابتن يحيى عبدالقادر، رئيس الاتحاد المصري للدارتس، والدكتور عبدالحكيم نور الدين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، ومديري الرياضة ومديري النشاط الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

بدأ حفل افتتاح الدورة الذي أقيم بمقر الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة بكلمات للضيوف وبعدها تم الانتقال إلى ملعب الجامعة لإقامة طابور العرض لفرق الجامعات المشاركة في الدورة، بحضور الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبهاء مختار، مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأعطى الدكتور محمد صبحي حسانين، شارة البدء لجميع دوريات الدورة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.

انطلاق بطولتي الدارتس والقوس والسهم

وشهدت على هامش منافسات، اليوم الأول، للدورة انطلاق بطولتي الدارتس والقوس والسهم الذي لاقي استحسان من قبل جميع الحضور وجميع طلاب الجامعات المتنافسين وطلاب الجامعة الكندية بمصر.

وأشاد الحضور بالمستوى الراقي والتجهيزات والملاعب الخاصة بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم إنشاؤها على أعلى المستويات، حيث أكدوا أنها إضافة هامة للملاعب المتميزة في المجتمع الجامعي المصري، إلى جانب توفير كل الخدمات المختلفة لجميع المتواجدين سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والأطقم الفنية الرياضية والفرق المشاركة.