 التعليم العالي: لرؤساء الجامعات سلطة تقليل أيام الدراسة حال ارتفاع إصابات كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ للجامعات ورؤسائها ومجالسها، الحق في تعديل أيام الدراسة وجدول الحضور لطلاب الفرق المختلفة بالكليات في الفترة الحالية والمقبلة وفقا للمستجدات، وذلك حال ظهور زيادة في أعداد إصابات كورونا، وفقا لمعدلات الانتشار والإصابة، موضحا أنّه يحق لهم تقليل عدد أيام الدراسة.

وأضاف عبدالغفار، لـ"الوطن": "رئيس الجامعة من حقه يحدد أيام الحضور، وييجي يقول الأسبوع ده نشتغل يومين بدل من 3، حسب نظام التعليم الهجين وأيام الحضور والانصراف، وذلك وفقا للارتفاع في عدد الحالات والإصابات ومعدلاتها، ولا توجد أي قرارات بإلغاء امتحانات الميدتيرم أو تعليق الدراسة بالجامعات، موضحا أنّ أي قرارات من قبيل ذلك تكون وفقا لدلائل ومعطيات مرئية على الأرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الوزارة مستعدة لجميع السنياريوهات التي تتعلق بأزمة كورونا، سواء ما يتعلق بالتعليم الجامعي، أو الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، مؤكدا أنّ الوزارة لديها منظومة موحدة في كل الجامعات فيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية و لاتوجد أي عوامل تفرقة، وجميع القرارات ستكون في الصالح العام، والخطوات والقرارات تؤخذ بناء على أدلة وإحصاءات مؤكدة وواضحة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنّ قرار تعليق الدراسة في الجامعات مثل ما حدث العام الماضي، هو قرار دولة، مشيرا إلى أنّ لرؤساء الجامعات بالتنسيق مع الكليات المختلفة والأقسام العلمية، السلطة في تحديد عدد أيام الحضور للطلاب بالكليات المختلفة، وكذلك تقليلها، وفقا للمستجدات التي تطرأ، وهناك تنسيق تام بين الجامعة ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية، لمتابعة أزمة كورونا المستجد.

وأضاف عبدالنبي، لـ"الوطن"، أنّ الجامعة تطبق يوميا الإجراءات الاحترازية التي تسهم في مجابهة فيروس كورونا المستجد، وجرى منع أي شخص من الدخول إلى الحرم الجامعي دون ارتداء كمامة.