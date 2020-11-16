توفير 8980 كاشفا حراريا للمدارس والمنشآت التعليمية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم في مدارس المحافظة لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة القائمين على العملية التعليمية والطلاب.

ووجّه المحافظ، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية وتكثيف أعمال اللجان المشكلة للمرور اليومي على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بداخلها والتزام جميع العاملين والطلاب بإرتداء الكمامة الواقية مع مراعاة تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية والتشديد على الإهتمام بأعمال النظافة وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، وكذلك التأكد من وجود زائرة صحية بكل مدرسة والكاشف الحراري لقياس درجة حرارة الطلاب والمترددين على المنشآت التعليمية.

أضاف المحافظ أنّ الجهاز التنفيذي بالمحافظة يُتابع بشكل منتظم سير العملية التعليمية بالمدارس للتأكد من الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ولضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وفي هذا الإطار أعلن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم عن ورود 8980 جهاز كاشف حراري من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني , مشيراً إلى أنه سيتم توزيعهم على دواوين إدارات ومدارس المحافظة بواقع 2 كاشف حراري لكل مدرسة على الأقل وذلك لقياس درجة الحرارة للتلاميذ يومياً وكذلك المترددين علي المدارس والمنشآت التعليمية حرصاً علي صحة وسلامة الجميع .