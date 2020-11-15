الشرقية تستقبل 186 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح، من خلال مد فترة تلقي طلبات التصالح حتى نهايه الشهر الجاري، لتقليل تزاحم المواطنين أمام المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليه القرويه استقبلت 186 ألف و742 طلبًا حتى يوم 14 نوفمبر الجاري، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون، مؤكدًا أن الدوله تولي اهتماماً كبيراً بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظاً علي حقوق الدولة والمواطن.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيهًا للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري، وكذلك خفض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر، أن أعلى ثلاثة مراكز تكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين حتي يوم 14 نوفمبر تمثلت في المركز التكنولوجي بمنيا القمح الذي استقبل 27395 طلبًا، والمركز التكنولوجي بالزقازيق بـ 26321 طلبًا، والمركز التكنولوجي ببلبيس بـ22437 طلبًا.

وعلى جانب آخر، تابع محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أعمال إنشاء وتطوير 5 مدارس بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة اجمالية بلغت 98 مليون و800 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 2049 فصل جديد بتكلفة 987 مليون و319 ألف جنيه بنطاق المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.