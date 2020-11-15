أحدهم إمام مسجد.. أب وأبنائه يستولون على مليوني جنيه من أهالي الشرقية

قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تجديد حبس أب وابنيه 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاشتراك مع ابن ثالث "إمام مسجد" بالنصب على الأهالي والاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين.

وحرر عدد من أهالي قرية "وادي الملاك"، التابعة لمركز أبو حماد، في محافظة الشرقية، 8 بلاغات ضد إمام وخطيب مسجد، ووالده وشقيقيه واتهموهم فيها بالنصب والاحتيال، بعد قيام الأخير بمساعدتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من مقدمي البلاغات، تصل إلى مليوني جنيه، بزعم توظيفها، وذلك بمعاونة والده وشقيقيه.

وتلقى اللوء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود عدة بلاغات من بعض الأهالي إلى مركز شرطة أبو حماد، بلغ عددها 8 بلاغات، باتهام "ع. م. م. خ."، 31 سنة، خريج الأزهر، ويعمل إماماً وخطيباً بأحد المساجد، بموجب عقد مؤقت، ويمتلك مصنع أدوات صحية، مقيم بناحية "وادي الملاك"، التابعة لدائرة المركز، ووالده على المعاش وشقيقيه، عاملين، بالاحتيال والنصب عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 2 مليون جنيه بزعم توظيفها.

وأفاد الشاكون في بلاغاتهم بأنهم أودعوا مبالغ مالية لدى المتهمين لتوظيفها والحصول على أرباح شهرية، إلا أنهم منذ نحو 4 أو 5 شهور لم يمنحوهم أي مبالغ، ما دفعهم للمطالبه بأموالهم، إلا أن المتهم الأول لاذ بالفرار.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد درويش، رئيس مباحث المركز، وتمكنت من ضبط والد المتهم وشقيقيه، وجرى التحفظ عليهم لإجراء التحقيقات اللازمة.

وقال "أحمد ر."، أحد أهالي القرية، لـ"الوطن"، إن المتهم اتجه لتوظيف أموال الأهالي في أعمال التجارة منذ عام 2013، وكان يحرص دائماً على حصول المودعين على أرباحهم في مواعيدها، ما أكسبه ثقة الكثيرين من الأهالي، سواء في مركز أبو حماد أو في مراكز أخرى بنطاق محافظة الشرقية أو المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أنه أودع لدى المتهم مبلغ 170 ألف جنيه، وهو "تحويشة" العمر، بحسب قوله، بالإضافة إلى مبلغ متبقي معه من بيع قطعة أرض، وذلك منذ عام 2016، وكان يحصل على أرباحه بانتظام، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة، لم يحصل وباقي الأهالي على الأرباح بشكل منتظم، ثم انقطعت الأرباح تماماً منذ عدة شهور، وأكد أنه طلب من المتهم استرداد أمواله، وحدد له موعداً بذلك، إلا أنه لم يلتزم بالموعد المتفق عليه، ما دفعه إلى تقديم بلاغ ضده.

وأضاف "أحمد" أن عدد الأهالي الذين وردت أسماؤهم في المحضر المحرر ضد المتهم بمركز شرطة أبو حماد، بلغ 25 شخصاً، بحصيل إجمالية تصل إلى حوالي 4 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن هناك عدد آخر من الضحايات حرروا محاضر ضد المتهم، يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم، مما يزيد المبالغ التي استولى عليها إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه.