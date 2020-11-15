الشرقية للدخان: المصريون استهلكوا 16.3 مليار سيجارة في 3 شهور

قالت الشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني، إنها باعت نحو 16.3 مليار سيجارة في السوق المحلي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 413.8 مليون سيجارة، عن الربع الأول من العام السابق، لتصل إلى نحو 16.258 مليار سيجارة بزيادة 2.6%.

وارتفع صافي ربح الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 9.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ ليصل إلى 1.163 مليار جنيه، مقابل نحو 1.059 مليار جنيه.

وبحسب البيان، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، إلى نحو 3.954 مليار جنيه، مقابل نحو 3.715 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 6.5%.

وأوضحت الشركة أن نمو إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ جاء على خلفية تحسن مبيعات السجائر المحلية إلى نحو 3.240 مليار جنيه، بزيادة 7% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت نموا في الإيرادات بسبب زيادة المبيعات المحلية في سعر المصنع، والزيادات غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة من 25 قرشا إلى 10 قروش لبعض العلامات التجارية اعتبارا من أول أغسطس 2019، جنبا إلى جنب مع التحسن في مزيج المبيعات توقف إنتاج منتجات كليوباترا كينج ذات الهامش المنخفض في مصنع الإسكندرية، واستبدلت بهامش كليوباترا كوين الأعلى.

كما باعت الشركة كميات أعلى من السيجار المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، وهو ما يدعم نمو المبيعات، وفقا للبيان.