انطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بالبحر الأحمر

أشعل اللواء هشام الطويل ، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، اليوم، من النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة ، بحضور الدكتور محمد الكردي، مساعد وزير الشباب والرياضة، فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة، هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ويوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي.

وكشف أسامة عمارة، وكيل كلية التربية بالغردقة، أن البطولة تجري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، في إطار حرص الدولة علي تنمية المناطق الحدودية، كما تهدف إلي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروع وبرنامج الوزارة .

وأشار دكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي إلى مشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة فى افتتاح بطولة المحافظات الحدودية بمدينة الغردقة بمشاركة طلاب كلية تربية الغردقة بجامعة جنوب الوادي، لافتاً إلى مشاركة الكلية فى جميع المسابقات المعلنة بفريق أو أكثر من فريق .

ولفت هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى بداية المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية التي تستمر خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري ، بمشاركة طلاب وطالبات المدارس والجامعات ومراكز الشباب بالمحافظات، حيث ستقام المنافسات في العديد من الألعاب الرياضية مثل (رفع اثقال، ألعاب قوي، تنس الطاولة، كرة اليد، الكاراتيه، المصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم الخماسية، تنس الطاولة ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة) ، موضحا أن المرحلة النهائية للأولمبياد لتحديد الفائزين ستقام في منتصف شهر ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ .

من جانب آخر تستعد مدينة الغردقة لاستضافة مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات بمشاركة أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم بمجموعة فنادق بيك الباتروس بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.