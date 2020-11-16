محافظ الشرقية يتابع إجراءات مواجهة كورونا داخل المدارس

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية والمنشآت التعليمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد المحافظ، اليوم، على ضرورة التزام الجميع بإرتداء الكمامة الواقية قبل الدخول للمنشآت التعليمية والأماكن المغلقة ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات حرصاً على سلامة الجميع.

كما تابع المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينه بلبيس، تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت أعمال تطهير وتعقيم بمدارس ( كفر ايوب الإعدادية -نوبه الإعدادية - الشهيد مصطفي - عيسي الإبتدائية - أنشاص الرمل الإبتدائية - احمد جاد الله الإبتدائية بأولاد سيف - الزوامل الإبتدائية - اولاد مهنا الإبتدائية والإعدادية المشتركة) حفاظاً على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وتفقد المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، مدارس (منزل ميمون ب٣- كفر النصيري ب - كفر النصيري ع - ابوعليوة ب- الوطنية ب-صلاح سالم ب) للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية، كما تابع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينه أبو حماد تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمدارس (البوز التابعه للوحده المحليه بطويحر - الثمانية الابتدائية التابعه للوحدة المحلية بقرية النصر بالملاك - السلام بكفر ابو نجم - الشهيد محمد فريد بقرية منشأة العباسيه - الشهيد احمد رجب للتعليم الأساسي - كفر العزازي للتعليم الاساسي) بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتعليمية بأبوحماد للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا.

وقام محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمرور علي المدارس (الزقازيق الثانوية بنين – الفندقية - الوادي-النحال) وتم التنبيه علي الإهتمام بتكثيف اعمال النظافه والتطهير والإلتزام بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ علي التباعد الإجتماعي داخل المدارس لتقليل فرصه انتقال العدوي بفيروس كورونا.

كما قام المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بالمرور علي مدارس ( الثانوية التجارية - الإعدادية بالصوفية ) وتم التنبيه باستمرار أعمال النظافة وإرتداء الطلاب واعضاء هيئة التدريس للكمامات الواقية حفاظاً علي صحة المترددين علي المنشآت التعليمية.

وتوجه المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينه ديرب نجم الي مدارس (الدواشنه للتعليم الاساسي - الاعدادية المشتركة بأكوة - العصايد الابتدائية - الشهيد محمد اشرغ الابتدائية - علاء الريس الاعدادية) للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتطهير وإرتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحة الجميع .