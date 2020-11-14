محافظ الشرقية: "انعقاد دائم" لغرفة إدارة الأزمات لمواجهة سوء الطقس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يباشر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن غرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء برفع درجة الإستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية و احتمالية سقوط الأمطار موجهاً بضرورة مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار، وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في إعاقة حركه المواطنين والسيارات، وكذلك الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.