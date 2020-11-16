الدبلوماسية الاقتصادية تجلب لمصر 132.8 مليون يورو لتمويل مشروعات

أحرزت وزارة التعاون الدولي، تقدماً على صعيد المفاوضات الجارية مع الحكومة الألمانية، بإبرامها اتفاقاً للحصول على تمويلات تنموية بقيمة 132.8 مليون يورو لعام 2021 ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020.

وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولي من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشريحتين 90 مليون يورو.

وأشارت "الوطن" في وقت سابق، إلى أن الحكومة تكثف من اتباع استراتيجية "مبادلة الديون مع الدول الدائنة" بهدف التخفيف من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت 123.49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019-2020.

وكانت مصر قد وقعت في 2001 اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة ديون بـ204.5 مليون يورو، كانت تمثل جزءا من أعباء خدمة الديون المستحقة لألمانيا لدى مصر.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إن الحكومة تتفاوض على مواصلة برنامج "مبادلة الديون" مع دول من بينها ألمانيا، حيث كانت تتفاوض الوزيرة السابقة، سحر نصر، مع الولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مبادلة الديون، بما يساهم فى تحويل الديون إلى مشروعات تنموية، إلى جانب مفاوضات مماثلة مستمرة مع ألمانيا حرصت عليها الوزيرة الحالية رانيا المشاط لمبادلة ديون بقيمة 170 مليون يورو.

وتتبع الحكومة استراتيجية تستهدف التخلص من جانب كبير من المديونية لصالح دول دائنة وتربطها بمصر علاقات تعاون وثيقة، تسمح للدولة المَدينة باستخدام مديونيتها لدى الدول الدائنة في تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات كثيرة كالصحة والتعليم والبيئة بدلاً من عبء تدبيرها وسدادها نقداً، وفق برنامج يعرف بـ"مبادلة الديون" لدى وزارة التعاون الدولي.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار، وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019.