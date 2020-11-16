5 إجراءات تجنبك الوقوع في فخ العروض الوهمية بـ"البلاك فرايداي"

تزامنًا مع تخفيضات وخصومات المواقع التجارية في البلاك فرايداي، يفضل الكثيرون التسوق بطريقة إلكترونية بدلًا من التسوق في المحال مباشرة، ويبحث البعض عن المواقع الإلكترونية الموثوقة للتسوق خلالها بأمان دون القلق بشأن الوقوع في فخ العروض الوهمية.

وتستعرض "الوطن" بعض النصائح التي تجنبك العروض والإعلانات الوهمية والمزيفة خلال البلاك فرايداي، وفقًا لموقع "Which؟" على النحو التالي:

1- تحقق من سعر المنتج عبر مواقع متعددة

يجب عليك أن تكون حذرًا من العروض الخاصة التي تكون رخيصة جدًا مقارنة بالخصومات الأخرى، وإذا وجدت عرضًا مغريًا في المواقع غير الرسمية، فيجب عليك قبل الشراء البحث عن العلامة التجارية التي تقدم العرض، وموقع الويب الذي تشتري منه، وكذلك البحث عن تقييم العملاء الآخرين الذين ينبهون المشترين المحتملين إلى المواقع أو المنتجات غير الموثوقة.

2- لا تنخدع وراء جملة "قبل الخصم وبعد الخصم"

تتهافت المواقع في الكثير من الأحيان إلى جملة قبل وبعد الخصم، كطريقة للتأثير على العملاء وقد تكون مضللة تمامًا، لذا تجنب الوثوق تلقائيًا بهذه الأسعار المُعلنة، ومن الأفضل التحقق من أسعار المتاجر الأخرى لمحاولة معرفة القيمة الحقيقية للعنصر الذي تشتريه.

3- تحقق من أمان الموقع الذي تتسوق منه

يجب أن تتأكد دائمًا من أن رابط صفحة الدفع الذي تم تحويلك إليه يبدأ بـ"https" ورمز قفل مغلق، لأن ذلك يدل على أن جلسة التصفح الخاصة بك آمنة وأن الموقع يستخدم بروتوكول الحماية SSL – Secure Socket Layer، والذي يحمي المعاملات عبر الإنترنت عن طريق الحفاظ على سرية البيانات أثناء انتقالها بين المتصفح والخادم من خلال التشفير، بمعنى آخر ستكون بياناتك غير مرئية للقراصنة.

5- راجع سياسات الإرجاع والتسليم

إذا كنت تشتري مباشرة من متجر قائم على موقع تواصل اجتماعي ويبدو أنه جديد أو يبيع مجموعة من المنتجات بأسعار منخفضة جدًا، فتحقق أولًا ما إذا كان لديهم أي معلومات حول سياسات الإرجاع والتسليم، وراجع تقييمات المستخدمين للمنتجات.