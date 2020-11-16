"الزراعة" تنظم ورشة عمل حول زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، لمدة يومين، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE ، بقاعة الاجتماعات بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن الدكتور غالب تفاحة المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، والذي القى كلمته عبر الفيديو كونفرانس.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، على أهمية هذه الورشة، حيث تتناول عددا من الموضوعات على رأسها: اهمية الإلتزام بشروط سلامة الغذاء بإعتبارها ركيزة زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، فضلا عن معايير التنافسية وإستراتيجية دخول الأسواق، ودور الحجر الزراعي ودعم زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

واوضح انه سيتم ايضا استعراض الإجراءات التي اتخذها مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن سبل زيادة القدرة التنافسية للنباتات الطبية والعطرية، لافتا الى انه سيتم ايضا عرض نموذج سلسلة قيمة الفراولة فى القليوبية، والذي يجمع بين آليات الإرشاد الرقمى والتسويق.

وقال رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه سيتم استعراض دور المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للعمل على تنمية الصادرات الزراعية، فضلا عن سبل زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية، كذلك التوقعات المستقبلية للصادرات الزراعية المصرية، والصناعات الغذائية، فضلا عن تأثير التغييرات المناخية على الصادرات الزراعية المصرية، ودور المعمل المركزي في متبقيات المبيدات والمخاطر فى الأغذية .