جامعة أسيوط تطرح الدفعة الثانية من وحدات التأجير التمويلي

شهد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الحلقة الثانية من الاقتراع العلني لإعلان الحاصلين على الوحدات السكنية، التي تم الإعلان عن طرحها بمنطقة الرحاب في مدينة أسيوط الجديدة، بنظام التأجير التمويلي لأعضاء صندوق التأمين الخاص بالجامعة ، حيث جرى اليوم الاقتراع على 140 وحدة سكنية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس من إجمالى 480 وحدة سكنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحد شهير، مدير استثمار صندوق التكافل، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديد، ومصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد إلى جانب حشد من العاملين بالجامعة من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ومهندسي المشروع ومديري الإدارات المختلفة بالجامعة.

وثمّن الدكتور طارق الجمال تعاون هيئة المجتمعات العمرانية مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة فى توفير عدد من الوحدات السكنية لمنتسبى الجامعة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وهى الفكرة التى لاقت ترحيباً كبيراً وواسع المجال من إدارة الجامعة والراغبين فى حجز تلك الوحدات، مشيراً إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تُعد من المناطق السكنية الواعدة فى المحافظة والتي من المقرر لها ان تمثل مجتمعاً عمرانياً متكاملاً وذلك بعد استحداث عدداً من الإدارات التى تضيف من رصيد هذه المنطقة ومنها إدارة للصيانة والأمن والحدائق وغيرها.

ولفت إلى أن جامعة أسيوط الأهلية المقرر افتتاحها العام القادم سيكون لها دوراً كبيراً فى زيادة الحيوية والحركة العمرانية لهذا المجتمع السكنى الجديد تشابهاً مع الحركة المجتمعية والعمرانية التى أحدثتها جامعة أسيوط فى المحافظة عند افتتاحها فى خمسينيات القرن الماضي كأول جامعة فى الصعيد، مشيرًا إلى أن كلية التربية للطفولة المبكرة سوف تعد باكورة النشاط العلمي بجامعة أسيوط الأهلية والتى ستقوم على انتداب عدداً من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة للتدريس بها وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تحقيق نوعاً من الاستقرار المجتمعي لأعضاء هيئة التدريس وهو ما وفرته إدارة الجامعة من خلال الوحدات السكنية التى أعلنت عن طرحها والاقتراع عليها .

وأشار الدكتور أحمد شهير إلى أن هذه الخدمة تمت بفضل دعم كبير وغير مسبوق من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال والذي وافق على طرح الوحدات السكنية للتأجير التمويلي وبالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية والتي تضم فرصة لتمليك 480 شقة بتلك الوحدات بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة بواقع 6 عمارات ، وذلك بالتقسيط عن طريق سداد 1200 جنيه شهرياً لمدة 20 سنة وبقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف جنيه شاملة توفير وسائل النقل والخدمات، ومن المقرر فور البدء فى التسكين تخصيص 8 أتوبيسات مكيفة حمولة كل أتوبيس منها 26 راكب لتسهيل الانتقال بين مدينة الرحاب وأسيوط تيسيراً على العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .