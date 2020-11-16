إجراء قرعة علنية على 340 وحدة سكنية للعاملين بجامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة تضع مصلحة مقدمي الخدمة التعليمية من عاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على رأس أولوياتها من خلال سعيها الدؤوب إلى تطوير خدماتها المختلفة المقدمة لتلك الفئة لتحسن من رضاهم الوظيفي بما يصب في صالح إنتاجهم الإداري والتعليمي.

وفى هذا الشأن فقد كشف رئيس الجامعة على نهج إدارة الجامعة التي تتبعه تلك الآونة فى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل كافة منتسبيها وتحسين الأحوال المعيشية لهم وهو ما دفعها إلى توفيرها لعدد من الوحدات سكنية الملائمة والمزودة بخدمات وبنية أساسية فى أرقى المجتمعات العمرانية بأسعار مخفضة، وهو ما يتم من خلال تعاون الجامعة من كبرى المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن.

جاذ ذلك خلال القرعة العلنية التى أجريت لإعلان الحاصلين على الوحدات السكنية التي تم الإعلان عن طرحها بمنطقة الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة وذلك بنظام التأجير التمويلي لأعضاء صندوق التأمين من العاملين بالجامعة، وذلك أمس الأحد الموافق 15 من نوفمبر الجاري والمخصص لسحب 340 شقة من الوحدات المقرر للعاملين بالجامعة ، على أن يتم غداً الاثنين الموافق 16 من نوفمبر الاقتراع على 140 وحدة سكنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحد شهير مدير استثمار صندوق التكافل ، والأستاذ مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد ، وعبدالهادى حسن مدير الصناديق بالجامعة ، وعبدالعليم على مدير عام الشئون القانونية بالجامعة ، وحشد من العاملين بالجامعة من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ومهندسي المشروع ومديري الإدارات المختلفة بالجامعة.

و أشاد الدكتور طارق الجمال بالإقبال الشديد من العاملين على حجز الوحدات السكنية المقرر بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة والذي بلغ عددهم 1108 متقدماً من العاملين من جملة 1561 متقدماً ، حيث مدينة الرحاب من المشروعات الضخمة والواعدة ، فهى مدينة سكنية متكاملة بكافة الخدمات والمرافق الصالحة للمعيشة ، معلناً انه من المقرر أن يشهد العام القادم افتتاح جامعة أسيوط الأهلية والتى تبدأ الدراسة بها جزئياً فى عدد ن الكليات وهو ما يعد إضافة جديد تضاف إلى سلسلة الخدمات المتاحة بمدينة أسيوط الجديدة ، مثمناً فى ذلك على جهود المحافظة فى دعم هذا المجتمع العمراني الوليد وتذليل كافة العقبات التى تعرقل كفاءته من جانبه أشار الدكتور أحمد شهير ان هذه الخدمة تمت بفضل دعم كبير وغير مسبوق من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال والذى وافق على طرح موافقته على طرح 20 وحدات سكنية للتأجير التمويلي وبالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية والتى تضم فرصة لتمليك 480 شقة بتلك الوحدات بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة بواقع 6 عمارات ، وذلك بالتقسيط لأعضاء صندوق التأمين الخاص بجامعات أسيوط، وسوهاج ، وقنا، وأسوان ، والوادي الجديد والأقصر وذلك عن طريق سداد 1200 جنيه شهرياً لمدة 20 سنة وبقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف جنيه شاملة توفير وسائل النقل والخدمات ، كما لفت إلى جهود الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة وسعيها إلى توفير وسيلة نقل ملائمة من مدينة الرحاب إلى أسيوط والعكس والتى تم بموجب ذلك تخصيص 4 اتوبيسات مكيفة حمولة كل اتوبيس منها 26 راكبا، ومن المقرر مضاعفتها إلى 8 أتوبيس لتكون بذلك أسطولا للنقل بين مدينة الرحاب وأسيوط تيسيراً على العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح مصطفى حسن أن عملية الاقتراع تمت بنزاهة وشفافية شديدة وفى حضور لفيف ممن تقدموا للحجز بتلك الوحدات من السادة العاملين بالجامعة ، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على الحجز بتلك الوحدات يدل على ثقة المتقدمين فى الجامعة والتي تنتهز كافة الفرص التي من شأنها التيسير عليهم وهى خدمة اجتماعية تضاف إلى الخدمات المنوطة بإدارة الجامعة فى كافة المجالات .