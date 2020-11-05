قرعة علنية لاختيار المشاركين في معرض الأثاث الدمياطي بالمنيا

عقد ديوان عام مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط، القرعة العلنية لاختيار المشتركين في معرض الأثاث الدمياطي، المقرر إقامته في محافظة المنيا برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، ومدينة دمياط للأثاث، والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث، بحضور حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وكان تم الإعلان عن فتح باب التقديم للمشاركة في هذا المعرض المقرر افتتاحه يوم 19من الشهر الحالي، ودعا "عبد الغفار" الصناع والكيانات الذين وقع الاختيار عليهم بالقرعة العلنية بذل كل الجهد لضمان نجاح المعرض، والتسويق الجيد للمنتجات الدمياطية من أجل فتح أسواق جديدة وإنعاش صناعة الأثاث.

وفي وقت سابق تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جناح الأثاث الدمياطي، في معرض لومارشيه 2020 "le marche"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

والتقت المحافظ بالعارضين والقائمين على المعرض، الذي يعد من أضخم وأبرز المعارض في مجال الأثاث والديكور بمصر والشرق الأوسط.

وأعربت "عوض" عن سعادتها بمشاركة قطاع الأثاث في دمياط بهذا المعرض، والذي يأتي توافقًا مع الاستراتيجية الخاصة بخلق آفاق تسويقية جديدة للمنتج الدمياطي، ودعم صناعة الأثاث بالمحافظة.

وأشادت بما شاهدته من منتجات تتواكب مع أحدث التصميمات العالمية، متمنية لجميع صناع الأثاث بالمحافظة المزيد من التقدم والنجاح.