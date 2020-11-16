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منها تدريبين لأول مرة.. 4 "مناورات" مصرية في 15 يوما

مناورات مع بريطانيا والسودان وفرنسا والبحرين

كتب:

محمد مجدي
05:13 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
شعار القوات المسلحة المصرية

شعار القوات المسلحة المصرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ 4 فاعليات لتدريبات عسكرية مشتركة، خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، مع بريطانيا، والسودان، وفرنسا، والبحرين.

وأوردت بيانات صحفية سابقة صادرة عن القوات المسلحة تفاصيل تلك التدريبات، والتي جاءت كالآتي:

1- التدريب "المصري – البريطاني" (T1):

- تدريب بحري نُفذ لأول مرة.

- جرى تنفيذ التدريب في نطاق الأسطول الجنوبي المصري.

- شارك من الجانب المصري في التدريب حاملة المروحيات الميسترال أنور السادات، ومجموعتها القتالية والفرقاطة شرم الشيخ طراز بيري، ولنش الصواريخ من طراز "سليمان عزت".

- شارك في الجانب البريطانية سفينة إبرار ومجموعتها القتالية المصاحبة، وعدد من الفرقاطات واللنشات.

- تضمن التدريب تشكيلات إبحار مختلفة، وتدريب لحماية السفن التي تحمل شحنات هامة.

- اشتمل التدريب على تنفيذ عمليات الاعتراض البحري، طبقًا للمواثيق والقوانين الدولية.

- احتوى التدريب على تدريب للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية، وتأمين الوحدات البحرية في نطاق عملها.

- شهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار قوات محمولة بحراً، وتأمينها.

- أظهر التدريب مدى قدرة الوحدات المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، ومدى الكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها العناصر المشاركة.

2- التدريب المصري السوداني "نسور النيل -1":

- تدريب جوي أول من نوعه بين البلدين، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.

- وصلت القوات المشاركة في التدريب لقاعدة مروى الجوية بالسودان.

- يستهدف التدريب دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.

- بدء التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية، والتي تساهم في توحيد المفاهيم وتناول الخبرات.

- تزامن سفر الوحدات المصرية المشاركة في التدريب، مع زيارة لقائد قوات الدفاع الجوي السوداني الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر، إلى مصر.

3- تدريب "مصري - فرنسي" عابر:

- نُفذ في نطاق الأسطول الشمالي المصري.

- شارك فيه الفرقاطة المصرية "طابا"، وفرقاطة فرنسية.

- يستهدف التدريب تبادل الخبرات، وتعزيز العلاقات الثنائية.

- تضمن التدريب تشكيلات إبحار مختلفة، وتقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطحية وسيناريوهات التعامل معها.

- اشتمل على التعامل مع تهديدات جوية.

- عكس التدريب ما يتمتع به الجانبين من خبرات قتالية عالية.

4- تدريب "مصري – بحريني" عابر:

- نُفذ التدريب في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر الأحمر.

- شارك في التدريب لنش الصواريخ "سليمان عزت"، مع سفينة المملكة البحرينية "الزبارة".

- اشتمل التدريب على تبادل الخبرات العملياتية المشتركة، في أول إبار للسفينة البحرينية لدى قدومها من بريطانيا.

- تضمن التدريب على مجابهة تهديدات غير نمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية.

-  احتوى على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، وتدريبات مواصلات، وتصوير.

-  أظهر التدريب مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية.

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