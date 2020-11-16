بإجمالي مليار و16 مليون .. "التضامن" تصرف دعم تكافل غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، الثلاثاء، الصرف لمستفيدي "تكافل" والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون، بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستفيدي "كرامة" الذين لم يصرفوا خلال اليومين المخصصين لهم.

غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات تتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت القباج، أن معاش تكافل وكرامة له 3 مستويات، المستوى الأول "تكافل" وهو للزوجة التي لديها أولاد وزوجها لا يعمل وتحت خط الفقر، أما "كرامة" فهو للمسنين فوق 65 سنة، والمستوى الثالث لذوي الإعاقة.

وحددت التضامن الحالات التي يتم فيها وقف معاش تكافل وكرامة وهي:

العمل في القطاع الخاص بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، أو أن يكون المستفيد يعمل بالحكومة بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره.

كما يتوقف الدعم في حال وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد، وحيازة أرض زراعية أكبر من فدان، وامتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات

وأوضحت التضامن، في بيان لها، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي يبلغ نحو 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف خلال الشهر الجاري، نحو مليار و573 مليون جنيه مصري، مشيرة إلى أنه سيجري افتتاح مركز للتظلمات، للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات.