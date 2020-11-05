جامعة حلوان: لقاءات تعريفية لطلاب كلية تكنولوجيا التعليم

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور صبري رمضان علام عميد الكلية، مجموعة من اللقاءات التعريفية بالكلية وبرامجها للطلاب الجدد، وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، تحت إشراف وتنظيم الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

و تضمنت اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات وهي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كاملة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكلية والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا علي سلامتهم، والتعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرا ضروريا وحتمياً في ظل استمرار جائحة كورونا.

وناقشت اللقاءات إنشاء وحدة النشر بالكلية للحصول على المادة العلمية المسجلة أون لاين علي فلاشة، والتعرف علي الأنشطة الطلابية بالكلية وكيفية التقديم لها وتنمية مهاراتهم المعرفية والتقدم نحو الافضل.

وخلال اللقاءات تم فتح باب المناقشة بين الطلاب والأستاذ الدكتور صبري رمضان علام عميد الكلية للتعرف علي البرامج الجديدة وهي:

1- برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين الذي يُؤهل الخريجين لتطبيق المهارات التكنولوجية والتقنية الإدارية اللازمة لدخول وظائف السيارات التنافسية المحلية والإقليمية والعالمية "تعليمًا وصناعةً وبيعًا وتشغيلاً وصيانةً".

2- برنامج تكنولوجيا الميكاترونيك و تتمثل مهمة برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات في جامعة حلوان في إعداد خريجين موجهين للتطبيق بالمهارات التكنولوجية والتقنية والإدارية اللازمة لدخول وظائف الميكاترونيات التنافسية العالمية.

أوضح الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هناك فارق كبير بين المراحل السابقة من التعليم والمرحلة الجديدة من حيث النضج الفكري وطريقة التعامل ونوه سيادته إلى ضرورة توفير أجواء دراسية ومناخ تعليمي ملائم للطلاب يساعدهم علي النجاح والتفوق وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بالكلية .