جامعة حلوان: عمل 180 ألف إيميل إلكتروني للطلاب على المنصات التعليمية

أكد الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، لشئون التعليم والطلاب، انتظام الدراسة بمختلف كليات الجامعة منذ الـ17 من شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من طرح جميع الجداول الدراسية لطلاب جميع الفرق الدراسية بالكليات، مضيفاً أنها جميعا مطابقة لنظام التعليم الهجين.

وأضاف "الرفاعي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدراسة حالياً قائمة على نظام التعليم الهجين، الذي يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، من خلال عدد من المنصات إلالكترونية، أبرزها المنصة التعليمية "مايكروسوفت"، ومنصات الكليات المختلفة، موضحاً أن المنصة تعمل بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن العمل يسير بشكل جيد وتقبل الجميع للنظام الجديد.

الرفاعي: رفع غالبية المقررات التعليمية على المنصات الإلكترونية

وأوضح "الرفاعي"، أن الجامعة رصدت عددا من الشكاوى من الطلاب بشأن المنصة والتعامل معها، لافتا إلى أنه تم إجراءا دورات تدريبية لهم، فضلا عن إتاحة سهولة معرفة وتغيير الرقم السري للأكونت للطلاب "الإيميل"، مضيفاً أن الجامعة عملت إيميلات جامعية لكل الطلاب لأكثر من 180 ألف طالب و6000 عضو هيئة تدريس، مؤكداً أن العمل والتجهيزات للتعليم الهجين تمت على أكمل وجه، وأنه تم رفع غالبية المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكترونية.

وبشأن امتحانات الميد تيرم، أوضح أنها ستجرى بعد مرور 7 أو 8 أسابيع، موضحاً أنه سيتم تطبيقها وفقاً للإجراءات الاحترازية لجابهة إنتشار مرض كورونا المستجد " كوفيد 19".

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تضخ سنوياً أكثر من 10 ملايين جنيه، لعلاج لطلاب الكليات المختلفة، بالإضافة إلى أن الجامعة ملتزمة بعلاج الطلبة وعمل تعاقدات مع مستشفيات خاصة لتوفير الخدمة الطبية على أكمل وجه للطلاب.

وقال إن الجامعة مستعدة على أكمل وجه لماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية 2020، مشيراً إلى أنهم في انتظار تحديد موعدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن الجامعة مستعدة لإجراؤها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة وتتماشي مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.