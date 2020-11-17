بعد الدفع أو الحبس.. "قانون النفقة" تصالحات للمديونين ورد حق المطلقات

يعد تصديق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي على القانون رقم 6 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واحد من أهم القوانين التى كفلت حقوق آلاف المطلقات المعطلة نفقاتهن.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

مصالحات بعد سداد النفقة

وفي أكتوبر الماضي وبعد سداد العديد من المديونات، خرج محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، في تصريح صحفي سابق تحدث فيه عن نجاح مبادرة البنك لتعديل الموقف الائتماني لمديني النفقة وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل معهم، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم، حال سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة، وهي المبادرة التي لقيت إقبالا شديدا من العملاء.

وأضاف عشماوي، أنّ صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من الآثار السلبية، لامتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، إذ يتم صرف النفقات للزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، الذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا، وصورة بطاقة الرقم القومي والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

كيفية الحصول على النفقة

وللتسهيل على السيدات يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة صرف النفقة بالهاتف المحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة و سرعة وصول الخدمة لهم. وذلك من خلال:

- تقدم المطلقة صورة طبق الأصل من حكم النفقة سواء كانت أجر المسكن أو أجر الحضانة أو البدلات.

- يجب أن يكون الحكم غير مطعون عليه بالاستئناف.

- تقديم الصيغة التنفيذية للحكم، وبعد الانتهاء من الإعلان تطلب الزوجة أو المطلقة شهادة من قلم المحضرين تفيد تمام إعلان الصورة التنفيذية.

- تستخرج المطلقة "برنت التأمينات" الخاص بها وبطليقها وتقديمه للبنك.

- يجري البنك التحريات اللازمة عن طريق قسم الشرطة.

- وفور التأكد من التحريات يصرف البنك النفقات والأجور بصفة دورية كل شهر.

خطوات صرف النفقة للمطلقات بالهاتف المحمول

- يجرى تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول من خلال استمارة تسجيل في فرع البنك أو في أحد فروع شركات المحمول المختلفة.

- ترسل شركات المحمول كود الصرف على هيئة رسالة عبر الهاتف المحمول، والذي يتم تغييره شهريا للحفاظ على أموال مستحقي النفقة.

- يجرى خصم مبلغ جنيه فقط على كل 100 جنيه من مستحق النفقة.

- ولصرف المستحقات المالية يجب التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول بالكود المرسل عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول.