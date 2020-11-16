بدرية طلبة تعتذر عن تقديم برنامج "بيت ريا وسكينة": فكرتي وربنا يوفقهم

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتذارها عن تقديم برنامج "بيت ريا وسكينة"على شاشة قناة النهار.

وكتبت بدرية: "أشكر قناة النهار على الفترة اللي قضيتها معاهم في تقديم برنامج "بيت ريا وسكينة" فكرتي وإخراج أحمد داغر، وكنت اتمنى أكمل معاكم لكن اعتذاري عن البرنامج لظروف خاصة بيا، بشكر كرو العمل وأتمنى لهم التوفيق".

في سياق مختلف، كانت تعرضت الفنانة بدرية طلبة، منذ أيام لوعكة صحية، بسبب نزلة برد شديدة ألمت بها، ونفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت "بدرية" عن تطورات حالتها الصحية لـ"الوطن": "عندي دور برد شديد، خصوصًا إني مصابة بحساسية الصدر، ومع تغير الفصول أصاب بدور برد صعب، ولكن الأمر بعيدة عن كورونا، الحمد لله".

وعن تفاعل الجمهور وعدد من الفنانين بدعوات الشفاء لها علقت، "الحمد لله، أكبر نعمه من ربنا.. ربنا يديمها عليا".

وكتبت عبر "فيس بوك": "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال، خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان الحمد لله، تعبانة جدًا".

وتبادل عدد من نجوم الفن الدعوات لها، متمنين لها الشفاء العاجل، إذ كتبت الفنانة نسرين أمين: "ألف سلامة عليكي"، وقالت نرمين ماهر، "ألف سلامة يا بدارة".

ووجهت الفنانة سوسن بدر رسالة خاصة لها قائلة، "سلامتك يا قلبي إن شاء الله هاتبقي زي الفل، أنت جامدة".

وتمنى الفنان محمد شاهين الشفاء العاجل لها قائلاً: "مليون سلامة يا بدارة ألف سلامة عليكي".

الجدير ذكره أن بدرية طلبة شاركت في موسم رمضان الماضي، بعدد من الأعمال الدرامية، بينها مساسل البرنس، الذي جسدت من خلاله دور راقصة، بطولة محمد رمضان، سلوى عثمان، نجلاء بدر، أحمد زاهر، نور اللبنانية، أحمد داش، إدوارد، محمد علاء، تأليف و إخراج محمد سامي.

كما شاركت في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، كارولين عزمي، وفاء سالم، تارا عماد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وجسدت "بدرية" من خلاله شخصية شقيقة عماد رشاد.