ربة منزل تتهم شخصين بالتعدي جنسيا علي ابنها في الخصوص

اتهمت ربة منزل سائق توك توك، ونجارا، بالتعدي الجنسي علي ابنها بعد استدراجه لشقة أحدهما وتعديا عليه جنسيا تحت تأثير المخدرات فيما أنكر المتهمان الاتهام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث وعرض الطفل علي الطب الشرعي لبيان حدوث الواقعة من عدمه.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل، رئيس مباحث قسم الخصوص، بتلقيه بلاغًا من المدعوة "ع.ذ.ش" 46 عامًا، مقيمة بدائرة القسم، وبرفقتها ابنها الطفل "ا.ع.س" 11 عامًا طالب.

وقررت أنه اثناء سيرها بمنطقة سكنها بصحبة ابنها الذي سيطر عليه الفزع حال مشاهدته المدعو "م.ع.م" 29 عامًا، سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم، وزميله "و.م.م" 24 عامًا، نجار، مقيم بذات العنوان، وبسؤاله عن سبب ذلك قرر لها أنه منذ حوالي شهرين قام المتهمان باصطحابه إلى الشقة، محل سكن الثاني، بحجة مجالستهما وتعديا عليه جنسياً واتهمت المذكورين بارتكاب الواقعة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وتولت النيابة التحقيق.