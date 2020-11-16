الخريطة الكاملة لأماكن انقطاع التيار الكهربائي بأحياء القاهرة غدا

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم تنفيذ برامج خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي غدًا الثلاثاء، عن عدد من الشوارع بمناطق وأحياء محافظة القاهرة، لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر، تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وجاءت المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات توزيع كهرباء القاهرة كالتالي:

الإدارة العامة لشبكات غرب القاهرة

المناطق المتأثرة بالانقطاع هي الخط الاحتياطي لمراقبة السبتية وورش المحولات.

جزء من شارع السبتية والعنابر.

شارع ربع الرز وسوق العصر والأمير عز الدين.

كلية الاقتصاد المنزلي.

الإدارة العامة لشبكات السيدة زينب.

كورنيش النيل - الكنيسة الإنجيلية.

حارة حسب الله - سكة حديد غرب.

شارع حسن الأنور - سيدي مالك.

الإدارة العامة لشبكات القلعة

منطقة الدرب الأحمر.

شارع باب الوزير.

مخبز الغندور.

شارع سكة راتب.

المدرسة المحمدية الحلمية.

الإدارة العامة لشبكات المقطم

منطقة الهضبة الوسطى.

الحي الأول.

محطة المستثمرين.

الإدارة العامة لشبكات البساتين ودار السلام

خطة الإحلال والتجديد تغيير لوحة جهد منخفض بمنطقة دار السلام.

شارع الصفاز

شارع فرج يوسفز

شارع محمد جلال.

شارع جلال أبو جبل.

الإدارة العامة لشبكات المعادي

الصيانة المبرمجة

شارع تونس، شارع المعسكر، شارع الجزائر - الشطر السادس المعادي الجديدة.

خطة الاحلال والتجديد ش 279 المعادي.

الإدارة العامة لشبكات حلوان

شارع الشهيد، وشارع ترعة الخشاب، وشارع الإيمان، وشارع الحمد البساتين.

شارع النجوم وسور الجيش وش أبو بكر الصديق، وشارع المصطفى الإخلاص مدينة ركن حلوان الجديدة.

الإدارة العامة لشبكات 15 مايو

امتداد 15 مايو المجاورة (12) والمجاورة (11).