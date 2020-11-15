انقطاع الكهرباء بالشيخ زويد بسبب الأمطار

تساقطت الأمطار بشكل فوق المتوسط على قرى ومدن شمال سيناء، وأكد شهود عيان من المناطق الساحلية والصحراوية أن الأمطار هطلت طوال فترات الليل حتى ساعات النهار بغالبية المناطق، لكنها لم تؤد إلى حدوث سيول أو برك مائية.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، أن سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة السير بشوارع مدينة العريش، وأن عملية تصريف الأمطار التى تمت من خلال عمل مخرات في شبكات الصرف الصحى بساحل البحر وسط المدينة أدت إلى عدم ركود الأمطار بنهر الطريق.

وفى الشيخ زويد، أدى سقوط الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ منتصف ليلة أمس وحتى اللحظة.

وذكرت غرفة عمليات المحافظة، أنه لم يتم استقبال أي مناشدات أو استغاثات بسبب الأمطار، وأضافت أن غرفة عمليات المحافظة تتابع الوضع عن كثب، مطالبة المواطنين الإبلاغ عن أي مستجدات أو مشكلات.