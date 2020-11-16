المهن الطبية: صرفنا مليار جنيه معاشات في 2020 ودراسة اكتوارية لزيادتها

أعلن الدكتور حسين عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن موافقة مجلس الاتحاد على إجراء دراسة اكتوارية لبحث زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه شهريا، على أن تشمل الدراسة زيادة الإعانات والمعاشات، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الدراسة على المجلس فور الانتهاء منها، موضحا أن قيمة معاشات دفعة نوفمبر بلغت 268 مليون جنيه، أي بإجمالي نحو مليار جنيه سنويا.

وأوضح عبدالهادي، أن 65% من إيرادات الاتحاد من الدمغات الطبية، و33% من الاستثمارات المباشرة من خلال أسهم بشركات أو سندات، واستثمارات غير مباشرة من ودائع الاتحاد بالبنوك، و2% اشتراكات النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن آخر سداد لنقابات "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، الصيادلة" في عام 2015، ولنقابة أطباء الأسنان في عام 2017، وبلغت قيمة مديونيات النقابات الأربعة من الاشتراكات للاتحاد نحو 120 مليون جنيه.

وأضاف الأمين العام للاتحاد أنه تم وضع خُطة لزيادة الاستثمارات، وفتح مجالات استثمارية جديدة، إلى جانب الاستفادة من الودائع، لزيادة إيرادات الاتحاد لصالح زيادة المعاشات، وذلك لتخطي أخطاء الماضي الفردية التي تصدرت المشهد، نتيجة لتنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، مؤكدا أن زيادة الإيرادات لن تعتمد على زيادة الاشتراكات.

وكان قد تم اتخاذ قرار بزيادة المعاشات من 800 جنيه إلى 900 جنيه، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، في يناير الماضي، وبدأ تفعيله بداية من دفعة المعاشات المُستحقة في يوليو الماضي.

يشار إلى أن الإعلان كان في البداية عن بدء تطبيق زيادة المعاشات بأثر رجعي من يناير الماضي، ثم تعديل ذلك، وتم تطبيقه بداية من يوليو 2020، بناء على اقتراح بتحويل الفائض الناتج عن تأخر قرار الزيادة إلى صالح دعم توفير مستشفيات لعزل أعضاء النقابات الأربع في المحافظات.