للطبيبات.. اعرفي شروط صرف إعانات الوضع من اتحاد المهن الطبية

اشترط اتحاد المهن الطبية، مستندات لصرف إعانة الوضع التي أقر مجلس اتحاد المهن الطبية، زيادتها من 500 لـ 1000 جنيه، للطبيبات عضوات الاتحاد، 5 شروط.

"الوطن" ترصد تلك الشروط والمستندات المطلوبة لصرفها:

1. ألا يتعدى سن الطفل عامين ميلادين فى تاريخ تقديم الطلب.

2. شهادة من النقابة التابع لها العضوة بسداد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب، بموجب استمارة " أ ن".

3. شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

4. صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة.

5. تصرف مرة واحدة فقط للولادة الطبيعية أو القيصرية على مدى الحياة.

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر خلال اجتماعه مساء أمس، بناءا على الطلب المُقدم من الدكتور عبد العزيز الجوهرى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، زيادة إعانة الوضع للطبيبات من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

وكان اتحاد المهن الطبية، أعلن انتهاء صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدد 5975 حالة، بإجمالى مبالغ 119 مليونًا و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف إعانة الوفاة لـ91 حالة، بإجمالى مبالغ 4 ملايين و550 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لحالات الإصابة وأسر الأعضاء المتوفين إلى 124 مليونًا و50 ألف جنيه.

وذكر الاتحاد أن إعانة الإصابة بكورونا للأعضاء، البالغ عددهم 5975، موزعين على 4 آلاف و332 طبيبًا بشريًا، و1169 صيدليًا، و299 طبيب أسنان، و175 طبيباً بيطريًا، فيما جاء توزيع الـ91 إعانة لأسر الوفيات، بعد تقديمهم إعلام الوراثة للطبيب المتوفى، " 70 طبيبًا بشريًا، 11 صيدليًا، 5 أطباء أسنان، 5 أطباء بيطريين.

كما قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، مع استمرار صرف إعانات الوفاة لورثة الأعضاء، وكذلك الاحتفاظ بحق أعضاء النقابات الأربعة الذين أُصيبوا بالفيروس قبل 31 أكتوبر 2020 بصرف الإعانة طبقا للقواعد المعمول بها، وتقديم كافة الأوراق اللازمة لذلك.