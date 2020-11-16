آخر أخبار مصر.. الموافقة على تخفيضات الجمعة البيضاء وتحذير للقوى العاملة

يحرص الكثير من المواطنين على مطالعة آخر أخبار مصر، لمعرفة آخر مستجدات الأحداث والقرارات التي جرى اتخاذها، وتهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها اجتماع مدبولي بوزير قطاع الأعمال العام لتطوير منظومة النقل البحري، موافقة التموين على تخفيضات "الجمعة البيضاء"، تحذير "القوى العاملة" من صفحات وهمية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، وصرف 3.5 مليار جنيه بقرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.

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اجتماع مدبولي بوزير قطاع الأعمال العام لتطوير منظومة النقل البحري

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة، حيث استعرض وزير قطاع الأعمال نتائج الاجتماعات التنسيقية مع وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري، وأسطول مصر من السفن التجارية، موضحا أن الهدف هو الوصول لمرحلة يتم فيها نقل أكبر جزء ممكن من السلع والصادرات المصرية على سفن مصرية.

موافقة التموين على تخفيضات "الجمعة البيضاء"

وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تطبيق تخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء، والتي توافق 27 نوفمبر الجاري، معلنة أن فترة التخفيضات تبدأ في الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.

على أن تمنح الموافقة اللازمة لإجراء تلك التخفيضات من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات لمن يرغب من الشركات والمحلات.

تحذير "القوى العاملة" من صفحات وهمية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

حذرت القوى العاملة المواطنين من الوقوع فريسة لبعض أساليب النصب، التي تتعلق بصرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث أعلنت الوزارة تلقيها شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية من أحد المواطنين يعرض من خلالها تعرضه للنصب من أحد الأشخاص قام بالاتصال به هاتفيا ويدعي أنه من وزارة القوى العاملة علي -خلاف الحقيقة- وطلب منه تحويل رصيد على أرقام هاتف مختلفة بمبلغ 3340 جنيها لاستكمال عملية الصرف له وتسليمه المبالغ التي لم يقم بصرفها من المنحة.

صرف 3.5 مليار جنيه بقرى المرحلة الأولى من حياة كريمة

صرح مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الألف قرية المستهدفة في المبادرة، مُرتبة ترتبيًا تنازليًا بحسب نسب الفقر، مشيرًا إلى أن كل عام يتم التوافق بين الشركاء بالوزارات الأساسية على حجم العمل.

مضيفا أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية وزارة التنمية المحلية، على مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة، مؤكدا على أن التضامن تستهدف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى.