باللهجة المصرية.. هيفاء وهبي تضم "ولا الهوا" لألبومها الجديد

تتعاون المطربة هيفاء وهبي في ألبومها الجديد مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، من خلال أغنية باللهجة المصرية تحمل ‏اسم "ولا الهوا"، من ألحان مودي سعيد، وتوزيع موسيقى توما.

‏كما تتعاون هيفاء أيضًا فى ألبومها الجديد مع الشاعر هانى رجب والملحن مديح محسن والموزع الموسيقى أمين نبيل، في أغنية ستايل غربي ‏بعيدة عن المقسوم والدراما، وتقدمها باللهجة المصرية.‏

ولم تستقر الفنانة اللبنانية على موعد طرح الألبوم حتى الآن.

وعرض لهيفاء مؤخرا مسلسل "أسود فاتح"، وحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة عبر منصة "شاهد"، حيث جسدت هيفاء دور رانيا خطاب، وهي فتاة أرستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، لتجد نفسها وسط دوامات الغدر والخيانة من أقرب الناس، فتصبح هاربة من اتهامات بالقتل والفساد، فتسعى للانتقام واستعادة حياتها طوال أحداث المسلسل.

وواجه المسلسل العديد من الأزمات، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ثم عادوا للتصوير مرة أخرى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتسبب انفجار مرفأ بيروت فى توقف التصوير أيضا حيث كان يتم تصوير معظم المشاهد هناك، ليضطر المخرج لاختيار مكان آخر لاستكمال التصوير.

أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.