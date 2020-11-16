خبير: مصر ستحصل على لقاح فايزر لتلبية احتياجات 20 مليون شخص

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الأوبئة، إن مصر مهتمة بالتعاقد على 10 لقاحات كورونا في المرحلة الأخيرة على مستوى العالم فور ثبوت فاعليتها دون التقيد بشركة معينة.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "فايزر أعلنت نتائج مبدئية، كما أعلنت شركة موديرنا نتائج مبدئية وهناك لقاحان صينيان آخران أعلنت الشركة الخاصة بهما أوليًا وسيتم دراستها عن طريق منظمة الصحة العالمية".

وتابع: "مصر لها نصيب يكفي بشكل مبدئي نحو 20 مليون شخص من الفئات الأكثر تعرضًا للإصابات الحادة من لقاح فايزر"، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب على البشر هي الأكثر أهمية حيث تستمر لفترة طويلة إذ يجرى تجربتها على عدد كبير من البشر، إذ جُرب لقاح فايزر على 43 ألف شخص كما جرى تجربة لقاح موديرنا على 15 ألف شخص.

وأوضح أن دخول العقار المرحلة الثالثة من التجارب السريرية معناه زيادة احتمالية أن يصبح نافعًا وفعالًا لكن هذا الأمر لا يكون غير مؤكد، مشددًا على عدم ظهور سلالة من فيروس كورونا إلا في الدنمارك بحيوان المنك، وأنه من النادر حدوث طفرة جينية من الحيوان إلى الإنسان مرة اخرى بعدما حدثت من الإنسان إلى الحيوان وأسفر عن نقل فيروس كورونا إلى حيوان المنك.

وأوضح مبتكر اللقاح الرائد لفيروس كورونا المستجد، أن إطلاق لقاح شامل على مستوى العالم، قد يساعد ويؤدي إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها بحلول الشتاء القادم، وأشار أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، التي أعلنت عن نتائج أولية واعدة للقاح ضد فيروس كورونا مع شركة فايزر الأمريكية أن الشركة تهدف إلى توزيع 300 مليون جرعة بحلول أبريل المقبل.