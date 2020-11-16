وزير الصحة الأمريكي يشيد بنتائج تجارب موديرنا للقاح كورونا: يوم تاريخي

أشاد وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، بأنباء تجارب لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه "يوم تاريخي".

وقال عازار، في تصريح تليفزيوني نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، "ها نحن الآن، بعد عشرة أشهر من تاريخ وصول هذا الفيروس وحصلنا على لقاح ثان للشعب الأمريكي تزيد نسبة فاعليته عن 90%.. إنه يوم تاريخي حقا".

وأضاف عازار: "نظرا لأنه يجري إنتاج لقاحات فايزر وموديرنا بالفعل، فإنهم يأملون بالحصول على ما يكفي لتطعيم 20 مليون مواطن من الأكثر ضعفا في الولايات المتحدة بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل".

وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره فعال بنسبة 94.5%، استنادا إلى نظرة مبكرة على نتائج تجربتها الكبيرة والمستمرة على اللقاح، لتكون بذلك ثاني شركة أمريكية تعلن عن البيانات الأولية بشأن فاعلية لقاحها بعد شركة فايزر.

يذكر أن شركة فايزر أعلنت الأسبوع الماضي أن البيانات الأولية تظهر فاعلية لقاحها بنسبة تزيد على 90% ضد فيروس كورونا.