لو خايف عليه من كورونا.. طريقة تحويل طفلك من طالب نظامي إلى منازل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنّ من يريد التحويل لأطفاله على نظام المنازل تخوفًا من انتشار فيروس كورونا نحن نسمح له بذلك ويتم إرجاعه مرة أخرى العام القادم إذا كان يرغب في الإعادة.

ونظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العام الدراسي بسبب تفشي جائحة كورونا، فإنّه يحق للطالب أن يدوّن رغبة ملحقة في الإدارة التعليمية بموافقته على تحويل نظام المنازل هذا العام، وأن يتلقى المحتوي المنهجي عبر الدروس الأون لاين ومنصات التعليم الإلكتروني والقنوات المدرسية وقنوات الوزارة عبر يوتيوب، وستكون هناك حالة واحدة يذهب فيها الطالب للمدرسة وهى لتلقي المجموعات المدرسية.

خطوات التحويل من طالب نظامي إلى طالب منازل

- يتم تقديم طلب التحويل إلى نظام المنازل بعد إعتماده من المدرسة إلى الإدارة التعليمية.

- يرفق بالطلب المستندات الآتية:

بالنسبة للصف الأول الثانوي: ما يثبت حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

بالنسبة للثانوية العامة وما يعادلها: بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية المختصة بنجاحه من الصف الأول إلى الصف الثاني الثانوي، والبطاقة المدنية (شخصية/عائلية) للاطلاع عليها.

- في حال الرغبة في العودة مرة أخرى من نظام المنازل إلى نظام الانتظام، لابد من عمل طلب يقدم باسم وزير التربية أو مديرية التربية والتعليم، ولا بد من الموافقة على هذا الطلب.

- في حالة الموافقة على العودة مره أخرى إلى نظام الانتظام داخل المدرسة، إذا كان مكان الطالب مازال خاليًا داخل المدرسة، سيتمكن من العودة إلى نفس المدرسة التي كان يدرس بها.

- وفي حالة عدم وجود مكان للطالب داخل هذه المدرسة، سوف يتم توزيعه على مدرسة أخرى.