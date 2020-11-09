نشأت الديهي: ترامب وبايدن يتنافسان على إرضاء إسرائيل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وجو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، يتنافسان على إرضاء إسرائيل، لافتا إلى أن مصالح الكيان الصهيوني، لا علاقة لها بالأشخاص في أمريكا، كما أن أولويات عمل بايدن، ستكون الداخل الأمريكي، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن جو بايدن شكل لجنة لإدارة ملف كورونا، أما خارجيا فسيبدأ بالملف الإيراني، بإضافة بعد التعديلات على الاتفاقية النووية، ساخرًا من فرحة جماعة الإخوان الإرهابية من فوز جو بايدن، قائلًا: "حساباتهم خاطئة، فلا يتغير شيء في السياسة المصرية، وهم انتهوا من القاموس المصري إلى الأبد".

وأوضح الإعلامي، أن الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية، ولن يعودوا من جديد، "الإخوان أصبحوا نقطة سودء في كتب التاريخ، هؤلاء صفحة وانتهت وعليهم غضب من الله.. وإذا كان لهم حق فهو البكاء"

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة عن الإعلامي حافظ الميرازي، فذكر أنه عميل لدويلة قطر منذ عمله في قناة الجزيرة، "كلام الميرازي عنا لا يخرج من طفل، وأخشي من تصدير سمومه إلى طلاب كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية"، قائلا: "لا يشرفني أن يشاهد برامجي"، كونه كان يتباهي بصوره مع رئيس إسرائيل شيمون بيريز.

وأشار الديهي، إلى أن الميرازي كان يتسابق مع زملائه في قناة الجزيرة، على من يحوز إعجاب أمير قطر تميم، قائلا: "كنت خادم عند أمير قطر يا حافظ".