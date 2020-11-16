عاجل.. أول فيديو لسفاح الجيزة الذي تسبب في سقوطه بقبضة رجال الأمن

تنشر "الوطن" أول فيديو لـ"سفاح الجيزة"، والذي تسبب في سقوطه بقبضة رجال الأمن.

وكشف مصدر أمني عن أول الأسباب التي أوقعت بـ"سفاح الجيزة"، المتهم بقتل 4 أشخاص ودفن جثثهم في الجيزة والإسكندرية، وتبين أن الخيط الرئيسي في القضية كان تسجيل إحدى كاميرات المراقبة للمتهم وهو يرتدي زي منتقبة، وقام بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، وهي طبيبة صيدلانية، وكشف الفيديو أن الأسرة تعرفت على المتهم وأبلغوا الشرطة، ليتم إلقاء القبض عليه.

وأوضح المصدر أن ذلك الفيديو كشف جميع جرائم المتهم وانتحاله صفة أشخاص آخرين لتنفيذ جرائمه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اصطحبت المتهم "قذافي ف." 49 سنة، "محام" والشهير بسفاح بولاق الدكرور، فجر أمس، للإرشاد عن جثمان رودينا شقيقة زوجته الثانية، والتي قتلها بعد تهديدها له بفضح علاقتهما غير الشرعية قبل زواجه من شقيقتها.

وأضافت التحريات أن المأمورية بعد الانتهاء من استخراج جثمان "رودينا" من شقة شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، سوف تتجه إلى الإسكندرية وبصحبتها المتهم، لاستخراج جثة فتاة كانت تعمل معه في محل لبيع الأجهزة الكهربائية، التي قتلها المتهم بعد مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان قد أخذها منها، ودفنها في مخزن بالعصافرة.

وأوضحت أن الهياكل العظمية التي عثر عليها في مقبرة شقة بولاق الدكرور، في انتظار ظهور نتائج تحاليل البصمة الوراثية لها وللأسر التي تم أخذ عينات منها، لمطابقتها، والتأكد من أنهم بالفعل هم المجني عليهم الذين اعترف المتهم بقتلهم، وبعد ذلك سوف يتم استخراج تصاريح دفن من النيابة العامة لتلك الهياكل، وتسليمها لذويهم تمهيدًا لدفنهم.

وأكدت التحريات أن الهيكل العظمي الخاص بصديق المتهم، رضا محمد عبد اللطيف 48 سنة، محاسب، عثر عليه داخل شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، يرتدي بنطالا وقميصا، بالإضافة إلى حافظة جلدية خاصة بالمجني عليه، بفحصها تبين العثور على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبعض الأوراق الأخرى.

على طريقة ريا وسكينة

120 ساعة من التحقيقات، أجراها ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مع "قذافي" 49 سنة، الملقب بـ"سفاح الجيزة"، المتهم بقتل 4 أشخاص على طريقة "ريا وسكينة"، منذ قرابة 5 سنوات.

وكشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل الجرائم المروعة يوم الاثنين الماضي، أن المتهم تخلص من صديقه بالسم، وحفر له مقبرة بعمق 2 متر داخل شقة سكنية مملوكة له بالطابق الأرضي بعقار سكني في شارع أبناء سوهاج، المتفرع من شارع ترعة عبدالعال، ودفنه فى المقبرة، وأنه قتل زوجته الأولى بالطريقة ذاتها، ودفن جثتها بجواره.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم بقتل الضحية الثالثة -عشيقته- شقيقة زوجته الثالثة، وتخلص منها قبل حفل زفافه على شقيقتها بـ24 ساعة، حيث استدرجها إلى الشقة المقابلة لمكان دفن جثة صديقه وزوجته الأولى، وخنقها وحفر لها مقبرة ودفنها بداخلها، وفى اليوم الثاني تزوج شقيقة الضحية، وكانت الزيجة الثالثة له.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، أن الضحية الرابعة، كانت فتاة 32 سنة، تعمل لديه فى محل بمحافظة الإسكندرية، وأقام معها علاقة غير شرعية، وعندما طلبت منه الزواج، استدرجها وخنقها فى مخزن بمنطقة المنتزه ودفنها.

عقب تسجيل اعترافات المتهم على مدار الأيام الماضية، انتقلت النيابة العامة بصحبة المتهم، وسط حراسة أمنية مشددة إلى مكان دفن الجثث، وبحضور الطبيب الشرعي، تم استخراج 3 جثث من الجيزة، والرابعة من محافظة الإسكندرية.

وقررت النيابة تشريحها لبيان اسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.