الجندي: الصحابة مكانوش عاطلين.. و14 منهم فقط حفظة للقرآن

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن صحابة النبي محمد لم يكونوا عاطلين عن العمل ومنقطعين للجلوس مع النبي فقط، ولكن كانوا يمارسون حياتهم وتجارتهم ويجلسون مع النبي في أوقات أخرى.

وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على شاشة "dmc" أن الصحابي سعد بن أبي وقاص أسلم وعمره 17 سنة وعاش مع النبي 10 سنوات، ومع لذك لم يروِ إلا 271 حديثا نبويا فقط رغم أنه عاشر النبي في السفر.

وأوضح "الجندي" أن الصحابة "مكنوش عاطلين وقاعدين ليل نهار جنب النبي شاربين واكلين سامعين أحاديث"، متابعا أن صحابة النبي الذين حفظوا القرآن لا يزيدون على 14 شخصا على الأكثر.

وأشار إلى أن كثرة حفظة القرآن لا يعني أنهم على وعي كامل، مؤكدا أن كثيرا من المدافعين عن النبي يسب ويلعن، لافتا إلى أن الله ربط النجاة بالوعي، وظهر ذلك في القرآن الكريم في الآية التالية "إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَة، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَة".

وتابع أن العالم قرية مشتركة بها الغني والفقير ولكن الأمر الهام هو الوعي فنحن أمام أزمة وعي واستدل بقوله تعالى "أفلا يتدبرون القرآن".

ويعد برنامج "لعلهم يفقهون" هو برنامج ديني اجتماعي يومي يقدمه الشيخ خالد الجندي والسيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني ويهدف إلى الارتقاء بوعي المسلمين.