خالد الجندي: محرمو تحديد نوع الجنين يريدون العودة بنا للعصور الوسطى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن تحديد نوع الجنين ليس له علاقة بـ"الموءودة"، ومن يحرمون تحديد نوع الجنين يريدون العودة بنا إلى العصور الوسطى، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".

وأضاف "الجندي"، أن الموءودة عبارة عن مخلوقة ولدت وتم دفنها لأنها فتاة، فـ"بوئدها أنت قتلت نفسا بشرية"، وبعض المشايخ يدعون أن تحديد نوع الجنين أو تحديد النسل هو الموؤدة الصغرى وهو حرام شرعا، لافتًا إلى أن هذا كلام غير صحيح، كما أن كثرة الأبناء في الأسرة ينتج عنه فقدان المتابعة والسيطرة وبالتالي ضياع الأبناء.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.

وأضافت الدار، في فتوى لها، أنه لا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب، وبشرط ألا يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة، فالأمر هنا يختلف لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه.

وأوضحت الدار في فتواها على موقعها الإلكتروني، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة حال استمرار زوجيتهما لا مانع منه شرعًا، دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.