"زي التنمر والتحرش والعنصرية".. خالد الجندي يطالب بتجريم سب الرسول

استنكر الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ازدراء الأديان والسخرية من النبي محمد، مؤكدًا أن الحرية حرية ما لم يكن بها اعتداء على الآخرين وإذا حدث بها الاعتداء فليست بحرية فإنما هي تجرؤ وإسفاف وتطاول وسوء أدب وتنمر.

وأضاف الجندي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة أون: " لا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها، العالم كله بصف من يتطاول على أحد ذوي الهمم أصحاب الإعاقات، بأنه حالة تنمر وهذا مصطلح عالمي اتفق عليه، كما اتفقوا على من يحاول أن يضايق الفتيات باللمس أو التجريح اللفظي متحرش".

وتابع: "نفس القصة على المتنمرين على لون البشرة تسمى بالعنصرية ونفس الفكرة على مأساة الهولوكوست بأنه معادٍ للسامية، والسؤال لماذا التنمر على الإسلام ورسول الإسلام سيدنا محمد لم يصطلح العالم عليه بما يتفق مع هيبة مليار و900 ألف مسلم؟".

وطالب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، العالم بأن يكون سب النبي محمد مجرمًا على غرار التنمر والتحرش والسادية: "أليس من حق هؤلاء ان يقوموا بفرض مصطلح على غرار مصطلحات التنمر والتحرش والسادية وغيرها؟ إحنا من حقنا أن يفرض العالم الإسلامي مصطلحه بضرورة تقديس مقدسات الإسلام ورسول الإسلام".