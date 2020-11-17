"ضيعت مستقبلي واتحرمت من عيالي".. ربة منزل تعترف بقتل زوجها "الخائن"

"أنا ضيعت مستقبلي علشان واحد خاين.. يا ريتني كنت اطلقت منه وخلصت بدل ما أنا هاتسجن 25 سنة.. نفعتني إيه غيرتي.. واتحرمت من أولادي" بهذه الكلمات استقبلت ربة منزل الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى واقعة اتهامها بقتل زوجها وإشعال النيران في جثته أثناء نومه لاكتشافها بإقامة علاقة غير شرعية مع زميلته فى العمل.

وأضافت المتهمة أثناء وجودها فى قفص الاتهام وترتدي ملابس السجن البيضاء: "أنا كنت بحبه بجنون ومكنتش متصورة إنه يخوني مع واحدة من سن أولاده ثم ختمت أقوالها الحمد لله إنى هتعاقب فى الدنيا بس ربنا شاهد".

الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم حضرت "م.ن" 44 عاما، من محبسها وتم إيداعها بقفص الاتهام لسماع النطق بالحكم ضدها في واقعة اتهامها بقتل زوجها موظف 47 عاما، وإشعال النيران فى جثته.

وقبل النطق بالحكم روت المتهمة لمحبوس وحرس المحكمة المكلف بحراستها أثناء وجودها بالقفص قالت المتهمة: "أنا اتجوزته عن حب ووقفت جنبه وبعد سنين كتير من الجواز لقيته بيخوني مع عيلة من دور أولاده فولعت فيه وهو نايم بس أنا ندمانة يا ريتني اطلقت منه".

وحضرت هيئة المحكمة جنايات الجيزة وعاقبت المتهمة بالسجن المؤبد لاتهامها بقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار، وإشعال النيران فى جثته بعد التعدي عليه بالضرب.

يذكر أن رجال المباحث بالجيزة فى بداية عام 2016 تلقوا بلاغا يفيد بقيام ربة منزل بقتل زوجها بأن أشعلت فيه النيران أثناء نومه، وأنها ارتكبت الجريمة بعدما علمت بوجود علاقة عاطفية بينه وبين إحدى زميلاته في العمل وكشفت التحريات أن المجني عليه هددها بالطلاق وأخذ الاولاد منها.

فقررت قتله وأشعلت النيران فى جسده أثناء نومه تحرر محضر وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.